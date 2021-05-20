Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz
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Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Birleşmiş Milletler'in Filistin oturumunda konuşan BM Genel Sekreteri Volkan Bozkır, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatları. Çatışmalar derhal durmalı" ifadelerini kullanarak, iki ülke arasındaki çatışmaların durdurulması talebinde bulundu. Bozkır, BM Genel Kurulu'nun sözden daha fazlasını yapabileceğini söyledi.

İsrail'in kadın- çocuk demeden Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. Birleşmiş Milletler de dünya genelinde büyük yankı uyandıran olayları görüşmek için Filistin oturumu gerçekleştirdi. Türkiye'yi oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

"ÇATIŞMALAR DERHAL DURMALI"

Birleşmiş Milletler'in Türk Genel Sekreteri Volkan Bozkır da yaptığı konuşmada, Filistinli çocuklara yönelik saldırıların acil olarak durması gerektiğini belirtti.

Bozkır, yeryüzündeki cehennemi Filistinli çocukların yaşadığını aktararak, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatları. Çatışmalar derhal durmalı" dedi.

"SÖZLERDEN FAZLASINI YAPABİLİRİZ"

Genel Sekreter Bozkır açıklamalarını, "İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkararak da uluslararası ceza hukukuna aykırı davrandı, İsrail mahkemelerinin bu bölgelerde yetkisi yok. Umarım bugün bir sonuç çıkar, BM çatısı altında Genel Kurul olarak sadece sözlerden fazlasını yapabiliriz" şeklinde sürdürdü.

Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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