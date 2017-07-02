Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Jüri Başkanı Margaret Ann Fleming, Konya'nın yarından itibaren ev sahipliği yapacağı 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na çok önem verdiklerini vurgulayarak, uluslararası organizasyonlar konusunda uzmanlaşmış bir ülke olan Türkiye'nin bu turnuvayı da en iyi şekilde düzenleyeceğine inandıklarını söyledi.



Fleming, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Konya'yı görmekten dolayı memnun olduğunu bildirdi.



17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde, ilk kez düzenlendiğini anlatan Fleming, turnuvanın 3-11 Temmuz tarihlerinde yapılacağını hatırlattı.



Fleming, "Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenecek bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Türkiye, uluslararası organizasyonlar konusunda uzmanlaşmış bir ülke ve bu organizasyonu da en iyi şekilde başaracağına inanıyoruz." diye konuştu.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Konya halkını maçlara davet eden Göksu, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.



Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Hüseyin Düzceler de turnuvaya 2016 Balkan şampiyonu olarak katıldıklarını bildirdi.



Düzceler, "2014, 2015 ve 2016'da üst üste üç sene Balkan şampiyonu olduk. Burada üst düzey takımlarla karşılaşacağız. Ev sahibi olduğumuz bir organizasyonda şampiyon olmayı çok istiyoruz. Seyirci avantajını kullanabilmemiz için Konya halkını maçlarımıza bekliyoruz." dedi.



Türkiye'nin maç programı



Türk Milli Takımı'nın, tamamı saat 19.00'da başlayacak 1. Grup maçlarının programı şöyle:



3 Temmuz Pazartesi: Türkiye-Finlandiya



4 Temmuz Salı: Hollanda-Türkiye



5 Temmuz Çarşamba: Türkiye-Sırbistan



7 Temmuz Cuma: Bulgaristan-Türkiye



8 Temmuz Cumartesi: Türkiye-Yunanistan



Statü



Finallere katılan 12 takım, altışarlı 2 grupta tek devreli lig usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak.



Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek. Gruplarında 3. ve 4. olan ekipler, sıralama turunda mücadele edecek. Son 2 sırada yer alan takımlar ise turnuvadan elenecek.