Voleybol: 1. Lig Erkekler
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde Solhanspor'u 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde Solhanspor'u 3-1 yendi.
Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.
Maçın ikinci setine iyi başlayan konuk ekip Solhanspor, seti 25-20 kazanarak durumu 1-1 berabereye getirdi.
Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Sorgun Belediyespor, bu seti 25-23, maçın son setini de 25-21 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Sorgun Belediyespor aldığı bu üç puanla yeniden puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi.