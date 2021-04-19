Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Şampiyonu fastPay Wildcats oldu

Riot Games Espor Sahnesi'nde seyircisiz olarak gerçekleşen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali bu yıl da unutulmayacak mücadelelere sahne oldu. Geçtiğimiz son iki senenin KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor ile fastPay Wildcats arasında gerçekleşen mücadelede, kupayı kaldıran taraf fastPay Wildcats oldu. En değerli oyuncu ödülünün sahibi ise fastPay Wildcats'in üst koridor oyuncusu Soner ''Starscreen'' Kaya oldu.

Kıran kırana mücadelelere sahne olan heyecan dolu bir lig döneminin ardından finale kalmayı başaran 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats'in karşı karşıya geldiği Kış Mevsimi Finali'nde Vadi'den zaferle ayrılan taraf fastPay Wildcats oldu.

ŞAMPİYONLUK LİGİ KIŞ MEVSİMİ ŞAMPİYONU FASTPAY WILDCATS OLDU

Seri, 1907 Fenerbahçe Espor'un 34 dakikada gelen galibiyeti ile başladı. Serinin devamındaki 3 maçı fastPay Wildcats üst üste kazanarak 3-1'lik skorla karşılaşmanın galibi ve kupaya uzanan takım oldu.

"Böylesine zorlu bir sezonun ardından finale kadar gelmeyi başaran iki takımımızı da tebrik ediyorum"

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel: "Baştan Yaz sloganıyla yola çıktığımız Kış Mevsimi'nde lig aşaması boyunca inanılmaz mücadelelere tanık olduk. Öncelikle birbirinden değerli tüm oyuncularımızı ve böylesine zorlu bir mevsimin ardından finale kadar gelmeyi başaran iki takımımızı tebrik ediyorum. Lig aşamasında son ana kadar sürprizlerle dolu karşılaşmalara tanıklık ettik. Finalde ise takımlarımız, sergiledikleri centilmence tutum ve gösterdikleri mücadele ile bu sene de bizlere unutulmayacak bir Kış Mevsimi Finali yaşattılar. Bu heyecan dolu seriden şampiyonluk ünvanı ile ayrılan fastPay Wildcats'i tebrik ediyorum. Ayrıca ekranları başında bu heyecanı bizimle paylaşan tüm izleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki küresel boyutta yaşanan bu zorlu pandemi sürecini en kısa sürede atlatıp taraftarlarımızla kucaklaşabildiğimiz ve omuz omuza mücadeleleri izleyebildiğimiz günlere geri döneriz." dedi.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi:

"2018'den bu yana ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoruyuz. Final, Riot Games Espor Sahnesi'nde seyircisiz oynansa da, ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Birinciliği kazanan fastPay Wildcats takımını kutluyoruz. 'En Değerli Oyuncu' ödülüne hak kazanan Soner ''Starscreen'' Kaya'yı da ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vodafone FreeZone olarak, gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz."

VFŞL Kış Mevsimi Şampiyonu fastPay Wildcats takımı Genel Menajeri Mete Sevinç: ''Öncelikle rakibimizi kutlarım. Finale çıkmak onlar için büyük bir başarıydı. 2,5 sene önce Orlando Carlo Calumeno'un vizyonu öncülüğünde yüzde yüz yerli oyuncu kadromuz ile başarı hedefiyle yola çıkmıştık. Bugün bunu başarabilmek bizi onore ediyor. Geçtiğimiz mevsim KMF'de 1907 Fenerbahçe'ye karşı kaybetmiştik. Bu sene rövanşı almış olduk. Hedefimiz ülkemizi yurt dışında güzel bir şekilde temsil etmek. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim.'' dedi.

Vodafone FreeZone Finalin En Değerli Oyuncusu Soner ''Starscreen'' Kaya oldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde sergilemiş olduğu performansı ile Riot Games Espor Sahnesi'nde Vodafone FreeZone Finalin En Değerli Oyuncusu ödülünü kaldıran fastPay Wildcats üst koridor oyuncusu Soner ''Starscreen'' Kaya oldu.