Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başlıyor! – Güncelleniyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin dokuzuncu hafta ikinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün Maçları

21 Mart 2021

5 Ronin -14: 00- Team Aurora

Dark Passage -15: 00- 1907 Fenerbahçe Espor

Galatasaray Espor -16: 00- FastPay Wildcats

Beşiktaş Esports -17: 00- Papara SuperMassive

NASR Esports -18: 00- Galaktıcos

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 9. hafta 2. Gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;

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Kaynak: Playerbros