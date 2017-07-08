Vladimir Putin ve Melania Trump Yan Yana Yemek Yedi



Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 zirvesinde, liderler ve eşleri dün akşam yemek yedi.

Verilen büyük yemeğin menüsünde füme balık, çorba, peynir, Fricassee tavuk, ıstakoz, siyah pirinç ve meyve vardı.

Yemeğe aralarında Putin, Trump ve Erdoğan'ın da olduğu bir çok lider katıldı. Yemekte ülkelerin birbiriyle kaynaşması için liderler ve eşleri yan yana oturmadı.

Bu uygulama sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump'ın eşi Melania Trump yan yana yemek yedi. İkilinin arasındaki koyu sohbet dikkatlerden kaçmadı.