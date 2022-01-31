Vizontele Tuuba nerede çekildi? Vizontele nerede çekildi? Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları? Vizontele Tuuba fragmanı izle!

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Vizontele Tuuba filminin bazı sahneleri Ankara'da Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi. Çoğu sahnesi Van'ın Gevaş ilçesinde çekilmiştir.
Vizontele Tuuba 2004 yılında vizyona girmiştir.
İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980'lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin'in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik
Tür: Komedi, Drama
Yapım Yılı: 2003 (127 dk)
Vizyon Tarihi: 23 Ocak 2004 Cuma
Senaryo: Yılmaz Erdoğan