Vizontele Tuuba ne zaman çekildi? Vizontele nerede çekildi? Vizontele Tuuba oyuncuları!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vizontele Tuuba filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Televizyon ekranlarında da Vizontele izleyenler Vizontele Tuuba ne zaman çekildi? Vizontele nerede çekildi? Vizontele Tuuba oyuncuları! sorularını araştırıyor. İşte detayları!

Yayınlandığı günden beri İzleyenleri ekrana bağlayan Vizontele Tuuba filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Vizontele Tuuba filmini izleyecek olanların merak ettiği Vizontele Tuuba ne zaman çekildi? Vizontele nerede çekildi? Vizontele Tuuba oyuncuları gibi tüm detaylar yazımızda!

VİZONTELE TUUBA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Vizontele Tuuba 2004 yılında vizyona girmiştir.

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?



Vizontele Tuuba Van'ın Gevaş ilçesinde çekilmiştir.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980'lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin'in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?

VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2003 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Ocak 2004 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan