Vizontele oyuncuları kimler? Vizontele ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele konusu nedir? Vizontele hangi kanalda yayınlanıyor?
Yılmaz Erdoğan'ın en sevilen filmlerinin başında olan Vizontele filmi, yıllar geçse de popülerliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Sinemanın ardından televizyon ekranlarında da büyük yankı uyandıran Vizontele filmi, bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Peki, Vizontele oyuncuları kimler? Vizontele ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele konusu nedir? Vizontele hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...
Vizontele nerede çekildi? Vizontele ne zaman çekildi? Vizontele oyuncuları kimlerdir? Vizontele hangi kanalda yayınlanacak? Vizontele ile ilgili bilgiler yazımızda...
VİZONTELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vizontele bugün 5 Eylül Pazar saat 22:15 'de Star TV'de ekranlara gelecek.
VİZONTELE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Vizontele, 2000 yapımı Yılmaz Erdoğan - Ömer Faruk Sorak filmidir. Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.
VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizontele filmi konu olarak Hakkari ilimizde geçmektedir. Fakat Vizontele film çekimleri Van'ın Gevaş ilçesinde yapılmıştır.
VİZONTELE KONUSU NEDİR?
1974 yılının başında Hakkâri'ye televizyon gelmesi anlatılıyor. Burası, her şeyin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali televizyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
VİZONTELE OYUNCU KADROSU
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
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Altan Erkekli - Nazmi
Cem Yılmaz - Fikri
Şebnem Sönmez - Gülizar
Bican Günalan - Sezgin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Cezmi Baskın - Latif
Meral Çetinkaya - Nevin
Yasemin Alkaya - Gülşen
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Erkan Can - Mela Hüseyin
Tolga Çevik - Nazif
Mesut Çakarlı - Rıfat
Tuncer Salman - Ahmet
Serhat Özcan - Engin
Şafak Sezer - Veli
Şener Kökkaya - Basri
Zerrin Sümer - Zerrin
Selahattin Taşdöğen - Simo
Betül Arım - İsmihal
Sinan Bengier - Cevat
Deniz Erdoğan - Cevdet
Yaşar Akın - İhsan
Caner Alkaya - İso
Şenol Bali - Yılmaz
Şahin Yaylı - Musto
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Köksal Engür - Tekin
Can Kahraman - Ezo
Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar