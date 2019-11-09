Viyana Senfoni Orkestrası'nda 'titreyen vibratör' nedeniyle bomba paniği yaşandı

Viyana Senfoni Orkestrası'nda 'titreyen vibratör' nedeniyle bomba paniği yaşandı

'Titreyen vibratör' nedeniyle orkestra gecesinde bomba paniği

09.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:44
Viyana Senfoni Orkestrası'nda 'titreyen vibratör' nedeniyle bomba paniği yaşandı

Dünyaca ünlü Senfoni Orkestrası'nda verilen bir konser esnasında paniğe neden olan bir çantanın içinde 'titreyen vibratör' çıktı.


Bir kadına ait olduğu anlaşılan ve içindeki seks oyuncağı vibratörün titremesinden dolayı paniğe neden olan çanta için çağrıldı. AFP'nin haberine göre olay yerine gelen polis çantayı etkisiz hale getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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