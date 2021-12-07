Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı
İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki otobüs kontrolden çıkarak viyadükte asılı kaldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan otobüste 3 kişi yaralanırken TEM'de trafik yoğunluğu yaşandı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Tem Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi otobüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste 3 kişi yaralanırken trafik felç oldu.
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