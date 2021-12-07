Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı - Haberler
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Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki otobüs kontrolden çıkarak viyadükte asılı kaldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan otobüste 3 kişi yaralanırken TEM'de trafik yoğunluğu yaşandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Tem Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi otobüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste 3 kişi yaralanırken trafik felç oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı

Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı

Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı

Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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