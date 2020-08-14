'Vitrektomi' ile kalıcı görme kaybının önüne geçilebiliyor Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, vitrektomi (retina cerrahisi) ile hastalarda kalıcı görme kayıplarının önüne geçilirken, görme kalitesinin de iyileştirdiğine dikkat çekti.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, vitrektomi (retina cerrahisi) ile hastalarda kalıcı görme kayıplarının önüne geçilirken, görme kalitesinin de iyileştirdiğine dikkat çekti.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, göz hastalıklarında uygulanan vitrektomi ameliyatı hakkında merak edilenleri anlattı. Vitrektominin, göz boşluğunu dolduran vitreus jelinin, retinaya daha iyi erişim sağlamak için uzmanlar tarafından çıkarıldığı cerrahi bir işlem olduğunu belirten Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Bu işlem, diyabetik retinopati, vitreus kanaması, epiretinal membran, makula deliği, retina dekolmanı, ROP (prematüre retinopatisi), katarakt ameliyatı sonrası komplikasyonlar, endoftalmi, göz yaralanmaları ve göz içi yabancı cisim çıkartılması gibi durumlarda uygulanmaktadır. Gözün ulaşılması ve görülmesi en zor noktalarının belirlenerek tedavisinin gerçekleştirildiği vitrektomi ameliyatı ile hastalarda kalıcı görme kayıplarının önüne geçilirken, görme kalitesi de iyileştirilebiliyor" dedi.

GÖZÜN KAYBI SÖZ KONUSU OLABİLİR

Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Vitreus, göz küresinin iç kısmını dolduran, jel kıvamında şeffaf bir dokudur. Vitrektomi (retina cerrahisi) ameliyatlarında göz içi sıvısı (vitreus) içindeki kanamaların, çekinti yapan bantların, göz içi yabancı cisim veya enfeksiyon varsa onun temizlenmesi ve retinanın (gözün sinir ağı tabakası) tekrar eski anatomik yapısına kavuşması hedeflenmektedir. Vitrektomi ile gerekli olan hastalıklar tedavi edilmezse körlük ve gözün tümden kaybı söz konusu olabilir. Bu anlamda mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilip değerlendirmesi önemlidir" diyerek sözlerine son verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA