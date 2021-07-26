Vitamin ve mineral fazlası, eksikliği kadar zararlı
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Vitamin ve mineral fazlası, eksikliği kadar zararlı

Vitamin ve mineral fazlası, eksikliği kadar zararlı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Vitamin ve mineral fazlasının eksikliğinden daha zararlı olabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Eda Balcı, "Örneğin A vitaminin fazlası vücutta birikerek karaciğer zehirlenmesine yol açabilir" dedi.

Vitamin ve mineral fazlasının eksikliğinden daha zararlı olabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Eda Balcı, "Örneğin A vitaminin fazlası vücutta birikerek karaciğer zehirlenmesine yol açabilir" dedi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, yeterli ve dengeli beslenen bir insanın herhangi bir hastalık ya da ihtiyacı artıran ilave bir durum (gebelik vb.) olmadığı sürece gerekli vitamin ve mineralleri doğal yollarla alması gerektiğini belirtti.

Doğru ve dengeli beslenildiğinde dahi vitamin ve mineral eksikliği yaşanabileceğini söyleyen Balcı, "Örneğin kemoterapi gören hastalara bazen vitamin desteği verilmesi gerekebilir. Aynı şekilde yaşlıların, emziren veya gebe kadınların, vejetaryen (özellikle vegan) beslenenlerin, diyaliz tedavisi görenlerin, bebek ve çocukların vitamin ve mineral desteği alması gerekebilir. Bir hastalıktan ya da yeterli beslenememekten kaynaklı eksiklikler hekim kontrolünde tamamlanmalı aksi halde farklı olumsuzluklara neden olabilmektedir" diye konuştu.

"FAZLA MİKTARDA A VİTAMİNİ, KARACİĞER ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR"

Vitamin ve minerallerin fazlasının, eksikliği kadar zararlı olduğunu ifade eden Balcı şu ifadeleri kullandı:

"Bunların fazlası bazen yaşamı tehdit edecek düzeyde toksik etkilere sahip olabilir. Örneğin potasyumun fazlası kalp durmasına yol açabilir. Gereksiz yere alınan A vitaminin fazlası vücutta birikip karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. D vitaminin fazlası ise kandaki kalsiyumun yükselmesine neden olur. Kalsiyumun fazlası da böbrek taşlarının oluşumuna neden olur. Uzun süre yüksek dozda C vitamini alınması ile okzalat taşları oluşabilir. Aynı zamanda C vitamininin mide asidini artırdığı ve midenin saldırgan faktörlerinden biri olduğu da bilinmektedir. B6 vitaminin uzun süreli yüksek dozda alımı ise geri dönüşümü olmayan sinir hasarlarına neden olabilmektedir"

Dengeli ve yeterli bir beslenme programı ve besin çeşitliliği ile vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanabileceğine dikkat çeken Balcı, "Vitamin ve minerallerin çoğu bitkisel ve hayvansal besinlerde zaten bulunmaktadır. Mevsiminde, uygun miktarlarda tüketilen taze sebze ve meyveler en zengin vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Eğer kişide vitamin ya da mineral eksikliği varsa bu eksiklik muhakkak hekim kontrolünde ek besin desteği alınması ile olmalıdır. Çünkü her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi vitamin ve minerallerin de fazlası zararlıdır. Unutulmamalıdır ki her ilaç bir kimyasal maddedir ve tedavi dozları aşıldığında zehir etkisi yapabilir. Özellikle herhangi bir hastalığı olanlar hekim tarafından önerilmedikçe asla bu takviyeleri kullanmamalıdır" ifadelerini kullandı.


Vitamin ve mineral fazlası, eksikliği kadar zararlı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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