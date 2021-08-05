Vitamin sanıp yedikleri tarım ilacından ölen çift toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vitamin sanıp yedikleri tarım ilacından ölen çift toprağa verildi

Vitamin sanıp yedikleri tarım ilacından ölen çift toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, vitamin ilacı olduğunu sandıkları tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatarak yedikten sonra hayatını kaybeden Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti toprağa verildi.

MALATYA'da, vitamin ilacı olduğunu sandıkları tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatarak yedikten sonra hayatını kaybeden Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti toprağa verildi.

Görgü Mahallesi'nde 2 Ağustos günü, evlerinde yaptıkları kahvaltı sonrası rahatsızlanan Hüseyin ve Fatma Bahçalı çifti, komşularının çağırdığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk sahibi çiftin kahvaltı yaparken vitamin ilacı olduğu sandıkları raftan aldıkları tarım ilacını ekmeklerinin üzerine damlatarak yedikleri öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çift, dün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.


Vitamin sanıp yedikleri tarım ilacından ölen çift toprağa verildi
Vitamin sanıp yedikleri tarım ilacından ölen çift toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Deniz Akkaya Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vitamin sanıp yedikleri tarım ilacından ölen çift toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:39:34. #1.16#

title