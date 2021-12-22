"Vişne Bahçesi", İzmir'de tiyatroseverlerle buluşacak - Haberler
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"Vişne Bahçesi", İzmir'de tiyatroseverlerle buluşacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Tiyatro Sahnekarlar tarafından hazırlanan "Vişne Bahçesi" adlı oyun, bugün ve yarın İzmir Tepekule'de sahnelenecek.

İZMİR (AA) - Tiyatro Sahnekarlar tarafından hazırlanan "Vişne Bahçesi" adlı oyun, bugün ve yarın İzmir Tepekule'de sahnelenecek.

Bu ay başında Trump Gösteri Merkezinde prömiyer yapan oyun, Rus tiyatro yazarı ve modern öykünün en önemli ustalarından biri olarak gösterilen Anton Çehov tarafından kaleme alındı.

İlk kez 17 Ocak 1904 tarihinde Moskova Sanat Tiyatrosunda Konstantin Stanislavski yönetmenliğinde sahnelenen oyun, 19. yüzyılın ortalarında beş yıllık Fransa macerasından sonra köklerine dönen aristokrat bir ailenin birbirleriyle yüzleşmesini, ekonomik ve toplumsal dönüşümünü konu alıyor.

Bora Severcan'ın yönettiği "Vişne Bahçesi" oyununda, Gülen Karaman, Volkan Severcan, Özdemir Çiftçioğlu, Güneş Emir, Sefa Zengin, Emin And, Sercan Gidişoğlu, Gülçin Gülrek, Yiğit Yapıcı, Bensu Begoviç, Deniz Bice, Murat Değirmenci, Yiğit Özer ve Erhan Yazıcıoğlu rol alıyor.

Oyunun çevirisini Belgi Paksoy üstlenirken, dekor tasarımını Meltem Severecan, kostüm tasarımını Melis Yavuz, koreografisini Gilles Kanert, ışık tasarımını Yüksel Aymaz ve yapımcılığını Kerem Gök gerçekleştirdi.

"Vişne Bahçesi", İzmir'in ardından 24 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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