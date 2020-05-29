Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere virüs ve mikropların vücuda girmesi ve solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.

29.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:51

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere virüs ve mikropların vücuda girmesi ve solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.

ASÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yılmaz ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Arslan'ın Kovid-19 salgınıyla birlikte başladıkları proje kapsamında ürettikleri elektronik maske, virüs ve mikropları ultraviyole ışınları sayesinde hapsederek ortadan kaldırıyor.

Dr. Tarık Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla evde kaldıkları süreyi akademik konulara ve araştırma faaliyetlerine ağırlık vererek değerlendirdiklerini söyledi.

Salgın sürecinde maske bulunamamasının tüm dünyada büyük bir sorun haline geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa'da bazı ülkeler, maskelerin başka ülkelere satışını yasakladı. Hatta bu konu ciddi bir savaş haline dönüşebilecekti. Bu sorunları görünce bir maske üretelim istedik. İlk etapta taşınabilir ve kendini temizleyebilme kapasitesine sahip basit bir maske tasarımıyla başladık. Onu yaptıktan sonra bu virüsleri 'nasıl öldürebiliriz' diye düşünmeye başladık. Bu aşamada var olan teknolojileri kullandık. 1900'lü yılların başından itibaren ultraviyole ışınlarının virüsü öldürdüğünü biliyoruz. Bu durum bizim için ışık oldu. Maskenin içerisinde ultraviyolenin virüsü öldürebilmesi için zamana ihtiyacımız vardı. Elektriksel bir alan yaratarak, virüslerin öldürülmesi için gerekli süreyi yakalamasını sağladık. Böylelikle ultraviyole ile virüsleri öldüren bir maske ürettik."

Tarık Yılmaz, belirli bir yükü bulunan virüslerin ve bakterilerin, elektriksel alanlarda yakalandığını keşfettiklerini vurguladı.

Bunun üzerine bir maske tasarlamaya başladıklarını aktaran Yılmaz, "Bu elektriksel alanda gümüş kullandık. Çünkü gümüşün mikropları öldürme özelliği var. Bu durumları birleştirerek yeni bir filtre geliştirdik. Dolayısıyla hem hastaların kullanması hem de solunum yoluyla insan vücuduna girebilecek virüsleri öldürebilmek için elektrikli ve filtreli maske ürettik." diye konuştu.

"Projemiz için patent başvurusunda bulunduk"

Doç. Dr. Emre Arslan ise yaklaşık 2 aydır bu projenin üzerinde çalıştıklarını belirterek, öncelikle dünyada bu konuda neler yapıldığıyla ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

Bütün çalışmaları taradıktan sonra değişik projelerin iyi taraflarını elektronik maske projesinde bir araya getirdiklerini aktaran Arslan, "İçerisinde ultraviyole ile temizlik yapan, elektrik alanı ile virüsleri yakalayan veya kapan bir kısım oluşturduk. Bu alanda virüsleri yakalayarak yok edilmelerini sağladık. Maskemiz enerjiyi powerbank üzerinden alıyor. 12 saat rahatlıkla kullanabiliyoruz. Projemiz için patent başvurusunda bulunduk. Kısa süre içerisinde bu başvurunun olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında Haber
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Gülçin Ergül Ersin Korkut Ayça Varlıer Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Karar Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:52:38. #1.15#
title