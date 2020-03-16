"Virüs fırsatçılarını ihbar etmekten çekinmeyin" Vatandaşların korona fırsatçılarına karşı şikayetten korkmaması gerektiğini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, fırsatçıları uyardı.

Vatandaşların korona fırsatçılarına karşı şikayetten korkmaması gerektiğini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, fırsatçıları uyardı. Yılmaz, "O fırsatçılar unutmamalıdır ki alışveriş yapanların içerisinde kendi yakınları da bulunmaktadır" dedi. Vatandaşlar, virüs bahanesiyle fiyatları 3-4 katına çıkartan fırsatçıları Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 0552 1890189 numaralı whatsapp ihbar hattına bildirebilirler.



Türkiye'de de tespit edilen korona virüsü sonrasında vatandaşların özellikle temizlik ve gıda maddelerine yoğun ilgi göstermesi sonucu, bazı market ve AVM'lerde fiyatlarda fahiş artış yapmasıyla tüketici derneklerine yoğun şekilde ihbarlar gelmeye başladı.



Hassas bir dönemden geçildiğini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Toplumun tüm kesimlerine düşen görev, kamu sağlığının korunması adına sorumlulukla hareket etmektir. Ancak, derneğimize gelen şikayetlere baktığımız zaman kendi çıkarlarına çevirmek isteyen stokçular ve fırsatçıların olduğunu görüyoruz. Buradan nemalanmaya çalışıyorlar. Tüketiciler, fahiş fiyatlarla karşılaştıklarında bunların belgelendirsinler. İlgili kurumlara giderek şikayette bulunsunlar" dedi.



Korona virüsünden korunmak için temel olarak kullanılan dezenfektan, kolonya ve maskeler gibi ürünlerin çok yüksek fiyatlarla satışa sunulduğunu belirten Yılmaz, "5'e 10'a katlayan fiyatlarda tüketicilerimiz ne yapacağını bilememektedirler. İlgili kurum ve yerel yönetimlere başvurarak bu fırsatçılara meydan vermesinler. Stokçu ve fırsatçılara da kamu sağlığı ile oynamasın. Bu insanlar içerisinde yakınlarının olabileceğini unutmasın. Tüketici ve kamu sağlığının korunması hepimizin toplumsal görevidir. Her gün 10-15 kişi gerek şahsıma, gerekse derneği gelen ihbarlar bulunmaktadır. Gıda maddelerine de sıçrayan fahiş fiyat artırımları var. Kimse telaşa kapılmamalı, devlet yetkililerin ilk günden beri aldığı gereken önlemi almaktadır. Günlük temizliğimize dikkat edilmeli ve gereken önlemlere uymalıdır. Bu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyorum" dedi.



Yılmaz son olarak, fahiş fiyat artışlarına karşı kamu ve yerel yönetimlerin de denetimleri sıklaştırması gerektiğini söyledi.



Şikayetler nereye yapılıyor?



Fahiş fiyat artışıyla ilgili şikayetler Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 ihbar hattının yanısıra HFA bildirim uygulamasına anında iletilebiliyor.



Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı da Vimer 189 ihbar hattının yanısıra 7 gün 24 saat açık kalan 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp hattına ihbarların yapılabileceğini belirtti - BURSA

Kaynak: İHA