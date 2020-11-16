Virüs filmi konusu nedir? Virüs oyuncuları ve Virüs özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Virüs filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Virüs konusu, özeti ve Virüs oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Virüs filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Virüs filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Virüs filmini izleyecek olanların merak ettiği Virüs konusu nedir, Virüs oyuncuları kimler ve Virüs özeti gibi konuları inceliyoruz.

VİRÜS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya, tüm insanlığı tehdit eden korkunç bir virüsün etkisine girmiştir. Etkilenen insanlar, yani Dönüşenler hayata kalabilmek için bir ilâca bağımlı yaşamaktadır. Kate, bir hastanenin Dönüşenler Bölümü'nde bu virüsten zarar görenlere yardım etmektedir. İşine sıkı sıkıya bağlı olma sebebi eşi Alex'in de virüsten etkilenmiş olmasıdır. Virüsten etkilenenlerin bir kampta toplanması emri çıkınca Kate ve Alex bütün virüsün ilacını alarak kaçarlar.

VİRÜS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Manuel Carballo

Oyuncular: Shawn Doyle, Kris Holden-Ried, Emily Hampshire, Claudia Bassols , Melina Matthews

Tür: Drama, Korku, Gerilim

Yapım Yılı: 2013 (98 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Mayıs 2013 Perşembe

Senaryo: Hatem Khraiche

Yapımcı Firma: Ramaco Media I

Yapım Ülkesi: İspanya, Kanada

Orijinal Dil: İngilizce