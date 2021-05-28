Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown için yeni fragman yayınlandı!
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Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown için yeni fragman yayınlandı!

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown için yeni fragman yayınlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Sega, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown'ı PlayStation 4 için nihayet resmi olarak açıkladı. PlayStation 4 için oynanabilir duruma gelen Virtua Fighter 5'in yeni bir fragman yayınlandı. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ne zaman çıkış yapacak? Detaylar haberimizde!

Sega, Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown'u resmi olarak açıkladı. PlayStation 4 için oynanabilir duruma gelen Virtua Fighter 5 için yeni bir fragman yayınlandı.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, serinin bundan önceki oyunlarındaki temel oynanış ile dövüş sistemini içerecek ve Ryu Ga Gotoku Studio'nun Dragon Engine oyun motoruyla beraber geliştirilmiş grafikler, her bir dövüş alanı için yeni arka plan müziği, yeni kullanıcı arayüzü, yeni açılış sinematiği ve izleyici modu, turnuvalar ve lobi sistemi gibi online içerikler bulunduracak.

İspanyol websitesi Areajugones tarafından oraya atılan bir sızıntı habere göre PlayStation Plus Haziran 2021 bedava oyunlarından biri Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown olacağı söyleniyordu ve bu haberin bugün itibarıyla doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, PlayStation resmi hesabından PS Plus abonelerine özel 2021 Haziran ayında bedava olarak sunulacak üç oyundan biri Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oldu.

Oyun, 1 Hazirandan itibaren PlayStation Plus abonelerine özel olarak sunulmasıyla oynanabilir duruma gelecek.

VIRTUA FIGHTER 5: ULTIMATE SHOWDOWN YENİ FRAGMAN

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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