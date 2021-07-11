Vırgın Galactıc'ın Sahibi Branson Uzaya Gitti Geldi

İngiliz işadamı Richard Branson şirketi Virgin Galactic ile uzaya yolculuk yaptı.

İngiliz işadamı Richard Branson şirketi Virgin Galactic ile uzaya yolculuk yaptı.

İlginç bir ayrıntıyı bu satıra taşıma ihtiyacı duydum; uzaya gidiş tarihini Amazon'un kurucusu ve Dünya'nın en zengin insanı Jeff Bezos'un uzaya fırlama planlarından dokuz gün öncesi olarak belirlenmesindeki amaç ne acaba!

Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin isimli şirketin imal ettiği New Shepard isimli roketteki koltuk sahiplerini merak edenlere bilgi verelim, Bezos' la birlikte kardeşi Mark, Wally Funk ve koltuğuna açık artırmada 28 milyon dolar ödeyen isimsiz bir zengin yolculuk yapacak.

20 Temmuz'da Texas'tan yola çıkacak New Shepard Dünya'dan 106 km uzaklaşacak ve bu yolculuk 10 dakika sürecek.

Tarihin Apollo 11'in Ay'a inişinin 52. yıldönümünde gerçekleşmesi de hoş bir detay.

88 KİLOMETRE YÜKSELDİ

70 yaşındaki Richard Branson Virgin Galactic test uçuşunu Blue Origin'den 9 gün önce yani bugün yaptı.

Kanatlı uzay gemisinde 6 kişi yolculuk yaptı.

New Mexico üzerinde 88 km uzaklığa erişti. Tarihe geçen ekip, üç dört dakika süresince sıfır yerçekimini tecrübe etti ve dünyanın eğriliğini görebildi.

Dünya'ya inerken canlı yayın sırasında konuşan Branson, "Bizi bu kadar uzağa getiren 17 yıllık çok sıkı çalışma nedeniyle Virgin Galactic'teki tüm muhteşem ekibi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte Richard Branson, uzay turizmi konusunda girişimleri bulunan milyarder rakipleri Jeff Bezos ve Elon Musk'ı da geride bıraktı.

BBC'ye konuşan Sir Branson "Çocukluğumdan beri uzaya çıkmak istiyordum ve önümüzdeki 100 yıl boyunca yüz binlerce kişinin bu hayali gerçekleştirmesini sağlamayı hedefliyorum" demişti:

"Neden uzaya çıkmasınlar ki? Uzay sıra dışı bir yer, Evren de büyüleyici… İnsanların güzel Dünyamıza uzaktan bakıp, yeryüzüne döndükten sonra da Dünya'ya iyi bakmasını istiyorum."

Her iki şirketin amacı uzayın kıyısına yapılacak geziler için ilk adımları atmak olsa gerek.

Amerika, Virgin Galactic firmasına bu yolculuklar için gerekli izni vermiş bile.

Uzaya bu firma ile yapılacak yolculukların gidiş geliş ücretleri ise en az 200 bin dolar olacak!

Kaynak: Space Mag Türkiye