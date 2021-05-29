Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci domates serasında incelemede bulundu
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Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci domates serasında incelemede bulundu

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci domates serasında incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle kurulan serada incelemede bulundu.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle kurulan serada incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Dereci ile beraberindekiler, domates hasadına katıldı, Proje Ofisi Koordinatörü Fethi Üncal'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Dereci, bir süre önce 3 bin metrekare üzerinde kurulan serada domates hasadının başladığını söyledi.

Serada farklı ürünlerin yetiştirileceğini belirten Dereci, "Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte yürüttüğümüz her biri 1000 metrekare 3 seramızda bu yıl domates fidesi ekimi yaptık. Seralardan ikisine salkım birine de yerli domates ekildi. Şu an domatesler olgunlaştı ve satışlara başladık. Sera projesi ile ilçedeki girişimciler için örnek bir çalışma ortaya koyduk. Viranşehir'in kendi sebze ve meyvesini üretmesini temenni ediyoruz. Isıtmalı serada yıl boyunca birçok farklı sebze ve meyve çeşidinin üretimini yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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