Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavganın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor.

06.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:20

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı korkunç kavgada, Mehmet Geldi ile Sinan Geldi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Viranşehir'de 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Viranşehir'de yaşanan olayın dehşete düşüren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavga, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor.

Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (9)
BURAK: Bu insanlık değil hiç yoktan boş bir sebepten cahillikten ötürü dev gibi iki kardeş gitti çoluklar çocuklar ne yapacak , bu caniliği Yapanlar kat kat fazlasını yaşasınlar inşallah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATANDAŞ RIZA: Aftan çıkan bir arkadaşım, hapishanenin çok hoş bir yer olduğunu ilk fırsatta tekrar dönmek için can attığını sezdim, İDAM olmalı neyle cinayet işlemişse maktulün ailesi tarafından öldürülmeli, Aile afyetkisine de sahip olmalı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Ne çok akraba gebertmesini seviyorlar lan bunlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Faik Öztrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Can Bartu Şenol Güneş Fatih Terim Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Kaza Kpss Eylül
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 19:02:31. #1.15#
title