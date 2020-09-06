Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavganın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. 2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI Taş, sopa ve silahların kullanıldığı korkunç kavgada, Mehmet Geldi ile Sinan Geldi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Viranşehir'de yaşanan olayın dehşete düşüren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavga, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor. Kaynak: İHA