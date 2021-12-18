Viranşehir'de zabıta ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi - Haberler
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Viranşehir'de zabıta ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi

Viranşehir'de zabıta ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi
AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki büyük alış veriş merkezlerinde (AVM) gıda denetiminde bulundu. Zabıta ekiplerince, ilçe genelinde yapılan gıda denetimlerinde etiket ve stok kontrolleri yapıldı.

Fiyat, stok ve ürün son kullanım tarihi denetimleri gerçekleştiren ekipler, tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el koydu.

İşletme sahiplerine tarihi geçmiş ürünleri satmamaları gerektiği uyarısında bulunan ekipler, son kullanma tarihli ürünler satan işletmeler hakkında cezai işlem uyguladı.

Gıda ve etiket denetimlerinin devam edeceğine dikkat çeken zabıta yetkilileri, alışveriş yapan vatandaşlarının da bu konuda duyarlı ve hassas olması gerektiğini belirtti.

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

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