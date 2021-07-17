Viranşehir'de yol yapım çalışmaları

Viranşehir Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kent trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların konforlu bir ulaşım gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi 103. sokakta yolu daraltan metruk yapıları yıkarak, yolu genişletti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bu tür yapılar imarsız yapılmış ve kaderlerine terk edilmiştir. Belediye olarak bu yapıların sahipleri ile iletişim kurup, ardından yıkıma geçiyoruz. Bu sayede sokaklarımız genişliyor ve trafik daha da rahatlıyor. Bu tür yapılar çok eskiden plansız yapıldığı için sokak ve caddeleri işgal etmiş durumda. İlçenin görüntüsüne de zarar veriyor. Halkımız ile birlikte bunların hepsini düzenleyeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ