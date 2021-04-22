Viranşehir'de parkalara kuş yuvası yerleştirildi
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Viranşehir'de parkalara kuş yuvası yerleştirildi

Viranşehir'de parkalara kuş yuvası yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Viranşehir'de, "Minik Yürekler Yuvasız Kalmasın" projesi kapsamında parklara 100 kuş yuvası yerleştirildi.

Viranşehir'de, "Minik Yürekler Yuvasız Kalmasın" projesi kapsamında parklara 100 kuş yuvası yerleştirildi.

Viranşehir Belediyesi ve Dumlupınar İlkokulu işbirliği ile Saray Altı ve Maliye parkındaki ağaçlara 100 adet ahşap kuş yuvası monte edildi. İki parkta düzenlenen "Minik Yürekler Yuvasız Kalmasın" etkinliğine Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, Dumlupınar İlkokulu Müdürü Mehmet Burhan Öztemel, Viranşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürü Mehmet Yar ve okul öğretmenleri katıldı.

Özellikle soğuk havalarda sıcak bir ortamda yuva yapmaları için başlatılan projedeki amacın vatandaşlara ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğu belirtildi. İlçe merkezindeki Saray Altı ve Maliye parkında montajı yapılan kuş yuvalarının sayılarının arttırılacağı belirtilirken kuş yoğunluğu fazla olan parkların öncelikli olacağı ifade edildi. - ŞANLIURFA

Viranşehir'de parkalara kuş yuvası yerleştirildi
Viranşehir'de parkalara kuş yuvası yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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