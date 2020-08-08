Viranşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Viranşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor

Viranşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalara devam ediyor.

Viranşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor
08.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:17

Viranşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalara devam ediyor.

Viranşehir'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında esnafın işyerlerini dezenfekte eden belediye ekipleri, hem vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor hem de işyeri sahiplerinin yükünü bir nebze olsun hafifletiyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirilen yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, pazaryerleri, toplu taşıma merkezi, aile sağlık merkezleri ve benzeri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de esnafın ve vatandaşların yanında oluyor.

Esnaf, gerçekleştirilen duyarlı ve özverili çalışmalardan ötürü Viranşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı
Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Salih Zeki Çolak Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Barış Arduç Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Süleyman Hurma Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bakan Düğün Ağustos
Şu an buradasınız: Viranşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 13:29:20. #1.15#
title