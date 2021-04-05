Viranşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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Viranşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Viranşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Viranşehir Belediyesi, Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Salih Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Viranşehir Belediyesi, Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Salih Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantı salonunda yapılan Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumu, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapıldı. Halka ve basına açık yapılan toplantı, yoklama, açılış konuşması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, katılımlarından dolayı belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, alınacak kararların hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Pandemi ile mücadele konusuna da değinen Başkan Ekinci, risk haritasında Şanlıurfa'nın maviden sarıya geçtiğine dikkat çekerek, vatandaşları tedbir ve önlemlere uymaya davet etti. Yapılan konuşmanın ardından meclis üyelerinin verdikleri soru önergeleri tek tek okunarak, bazıları gündem maddelerine eklendi, bazıları da komisyonlara sevk edildi. Gündem maddelerinden biri olan belediye meclisi başkanvekili ve yedek başkan vekili seçilme maddesi kapalı zarf usulü ile yapıldı. Yapılan seçimde oy çoğunluğu ile belediye meclisi başkanvekilliğine Eyyüp Öztürk, yedek başkan vekilliğine ise Cuma Koyuncu seçildi. Meclis katip seçiminde ise asil üyeliğe Halil Öden, yedek üyeliliğe de Bedih Kurt seçildi. Daimi encümen üyelerinin seçiminde ise İsmail Eroğlu, Bedih Kurt ve Ahmet Ercan seçildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumu yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından Belediye Meclis üyelerine içerisinde taşınabilir şarj cihazı, not defteri, kalem, kişiye özel isimleri yazılı bulunan el çantası hediye edildi.

Toplantının ikinci birleşiminin ikinci oturumuna yarın devam edileceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Viranşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
Viranşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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