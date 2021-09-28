Viranşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek - Haberler
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Viranşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek

AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel
Viranşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek

Viranşehir Belediyesi, barınma problemi olan üniversitesi öğrencilerini misafirhanede ağırlıyor.

Viranşehir Belediyesi, barınma problemi olan üniversitesi öğrencilerini misafirhanede ağırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ilçedeki üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin yurda yerleştirilinceye kadar belediye bünyesindeki misafirhanelerde konaklayacağını aktaran Ekinci, "Yurtlara yerleşinceye kadar Belediyemize bağlı misafirhanemizde misafir ettiğimiz üniversite öğrencileri ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, gayet keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve kıymetli ailelerini durumları ile alakalı bilgilendirdik. Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerime üniversite hayatlarında başarılar diliyor ve her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Viranşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek

Viranşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri
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