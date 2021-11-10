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Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi -Devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde virajı alamayıp devrilen bir tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

-Devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde virajı alamayıp devrilen bir tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı Boğazköprü mevkide meydana gelen kazada T.A.idaresindeki 42 PF 674 plakalı plastik ham maddesi yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazanın etkisi ile sürüklenen tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücünün yara almadan kurtulduğu belirlenirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

Virajı alamayan tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri
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