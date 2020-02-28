Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
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Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

28.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:20
Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

'un ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesindeki Ortamahalle'de Kamu-Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber ve yönetim kurulundan Mahmut Marap, Süleyman Çakmak ve Uğur Kocaman'ın bulunduğu otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Mahalledeki bir okulu ziyaret etmek için ilçeye giden Dilber ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan 4 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İsmail Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

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