Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
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Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

28.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:03
Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de yağmurdan dolayı ıslanan zeminde virajı alamayarak yoldan çıkan meyve yüklü kamyonu devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Eskişehir'de, Seyitgazi Mahmudiye karayolunun 20. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, T.A. yönetimindeki 26 ZD 063 plakalı meyve yüklü kamyon, Doğançayır mevkiinde sürücünün viraja kontrolsüz girmesinden dolayı yoldan çıkarak devrildi.

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda araç sürücüsü T.A. ve kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan A.E. ve H.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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