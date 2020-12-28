Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de, Seyitgazi Mahmudiye karayolunun 20. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, T.A. yönetimindeki 26 ZD 063 plakalı meyve yüklü kamyon, Doğançayır mevkiinde sürücünün viraja kontrolsüz girmesinden dolayı yoldan çıkarak devrildi.

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda araç sürücüsü T.A. ve kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan A.E. ve H.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı