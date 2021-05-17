Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü
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Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY - Haberler | 3. Sayfa

Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü Ordu'da virajı alamayan aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü

ORDU - Ordu'da virajı alamayan aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Çeşmeönü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyfi Gümüş idaresindeki 55 ATR 12 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Murat Baş isimli şahsın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Sürücü Seyfi Gümüş'ün, Perşembe ilçesine bağlı Boğazcık Mahalle Muhtarı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü
Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü
Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü
Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü
Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü
Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY

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