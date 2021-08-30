Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
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Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı Tur minibüsünün zincirleme kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Antalya'nın Serik ilçesinde vip tur minibüsü kavşakta önce motosiklete, daha sonra park halindeki kamyonete çarptı.

Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı

Tur minibüsünün zincirleme kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde vip tur minibüsü kavşakta önce motosiklete, daha sonra park halindeki kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Sarıkaya'nın kullandığı 07 HGS 17 plakalı vip tur minibüsü, kavşakta Necmettin Çiftçi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Daha sonra da Ercan Doğan'a ait park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Çiftçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı
Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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Tur minibüsü önce motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı - Haberler
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