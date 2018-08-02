Vinçten Kopan Demir Parçası İşçinin Kafasına Düştü: 1 Ölü
Vinçten kopan demir parçası işçinin kafasına düştü: 1 ölüGAZİANTEP - Gaziantep'te İnşaat çalışması sırasından vinçten düşen demir parçası inşaat işçisi 35 yaşındaki Mehmet Ören'in başına düştü.
Vinçten kopan demir parçası işçinin kafasına düştü: 1 ölü
GAZİANTEP - Gaziantep'te İnşaat çalışması sırasından vinçten düşen demir parçası inşaat işçisi 35 yaşındaki Mehmet Ören'in başına düştü. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Şahinbey ilçesi Mavikent mahallesinde bulunan, bir inşaata ait şantiye alanında çalışma esnasında, mobil vinçten kopan bir demir parçası inşaat işçisi 35 yaşındaki Mehmet Ören'in üzerine düştü. İnşaat işçisi Mehmet Ören olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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