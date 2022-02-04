Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı - Haberler
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Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına ilişkin yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına ilişkin yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan biri vinçle konteyner çaldığı esnada ekiplere yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına ait asayiş timleri tarafından önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine kamyon durduruldu. Yapılan kontrolde araç plakasında siyah bant yapıştırılarak değişiklik yapıldığı tespit edildi. Kamyon içerisinde ise bir evden çalınan demir saclar bulundu. Araç sürücüsü Ö.Y. (34) isimli şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık dahil 6 farklı suç kaydı, yanındaki S.A.'nın (32) ise hırsızlık dahil olmak üzere 10 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Yine aynı bölgede faaliyetlerini sürdüren ekiplerce vinçle konteyner çalmaya çalışan E.B. (30) suçüstü yakalandı. Şahsın sorgulamasında ise hırsızlık dahil 9 farklı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı

Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çaybaşıyeniköy, Jandarma, Sakarya, Erenler, 3. Sayfa, Haber

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