VİLLANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da yapımı devam eden villanın çatı kısmanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2402 sokakta bulunan villada çıktı. Yapımı devam eden villanın çatısından duman çıktığını gören çalışanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 45 dakikada söndürdü. Aniden çatıdan duman çıkmaya başladığını belirten şantiye şefi Engin Karadayı, "Hemen müdahale edip, itfaiye haber verdik. Neden çıktığını anlayamadık" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.