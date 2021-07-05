Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı Bodrum'da belgelendi

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem "Aşk yeniden" dedi. Geçtiğimiz sene 3 ay birlikte olup ayrılan sevgililer, önceki gün Bodrum'da görüntülendiler. İkili, denize girmek yerine günboyu sohbet etti. Atasever ve Erdem, daha sonra locada karşılıklı uzanarak dinlendi.