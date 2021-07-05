Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı Bodrum'da belgelendi
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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı Bodrum'da belgelendi

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı Bodrum'da belgelendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem "Aşk yeniden" dedi. Geçtiğimiz sene 3 ay birlikte olup ayrılan sevgililer, önceki gün Bodrum'da görüntülendiler. İkili, denize girmek yerine günboyu sohbet etti. Atasever ve Erdem, daha sonra locada karşılıklı uzanarak dinlendi.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem, 2020'nin ekim ayında aşk yaşamış bu ilişki 3 ay sürmüştü. Sessiz sedasız ilişkilerini noktalandıran ikili, "Aşk yeniden" dedi.

Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı. Sevgililer, Ortakent'te bir otelin locasında görüntülendi. İkilinin kahkahaları plajı şenlendirdi. Uzun bir aradan sonra birlikte görüntülenen Atasever ve Erdem, sosyal medyadan birbirini takip etmeyerek ilişkilerinin gün yüzüne çıkmaması için çabalasa da Takvim objektifinden kurtulamadı.

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı Bodrum'da belgelendi

Kaynak: Snob Magazin

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