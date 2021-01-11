Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında? Vildan Atasever nereli hangi dizilerde oynadı?

Vildan Atasever, 1981 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Kurtlar Vadisi dizisi ile geçen Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında? Vildan Atasever nereli hangi dizilerde oynadı?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde İlknur karakterini canlandıran Vildan Atasever hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Vildan Atasever kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever (d. 26 Temmuz 1981, Bursa), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi.4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. 2005 yılında gösterime giren, Kutluğ Ataman'ın yönettiği, Perihan Mağden'in "İki Genç Kız'ın Romanı" adlı romanından uyarlanan İki Genç Kız adlı filmde yine Hülya Avşar'ın kızını oynadı.

Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve gişede 1.423.000 kişi tarafından izlendi.

Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Son olarak Kanal D'de yayınlanan Yazın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırmaktadır.

Ödülleri

2005 - 42. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu

2007 - 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu

2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Dram dalında "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Vildan Atasever'in rol aldığı diziler ve filmler:

2000 – Üvey Baba (TV Dizisi)

2000 – Şemsi Paşa Pasajı (Zeynep) (TV Dizisi)

2001 – Yaz Gülleri (Yonca) (TV Dizisi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Nazlı) (TV Dizisi)

2004 – Azize (Müge) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (Buket) (TV Dizisi)

2005 – Plajda Kız Tavlama Kılavuzu

2005 – İki Genç Kız (Handan) (Sinema Filmi)

2006 – Kader (Uğur) (Sinema Filmi)

2007 – Yaralı Yürek (Beyaz) (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Güneş) (TV Dizisi)

2008 – Gece Sesleri (Aslı) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Asude) (Sinema Filmi)

2010 – Samanyolu (Zülal) (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (Öykü) (TV Dizisi)

2013 – Meryem (Gelin) (Sinema Filmi)

2013 – Osmanlı Tokadı (Kostastina) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün İnek (Gülay) (Sinema Filmi)

2014 – Benimle Var Mısın? (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Gece (Gülcan) (Sinema Filmi)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Umut) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Bîranîna Mihîna Kumêt) (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Hümaşah Sultan) (TV Dizisi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Seyran) (TV Dizisi)

2019 – Bir Dilek Tut (Sinema Filmi)

2019 – Tek Yürek (İlknur) (TV Dizisi)