Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı
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Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı

18.11.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:52

Vietnam'da bir anne, 10 aylık bebeğini yataktan düşmek üzereyken son anda kurtardı.

Vietnam'da bir anne, 10 aylık bebeğini yataktan düşmek üzereyken son anda kurtardı.

Vietnam'da yaşayan Ho Chi Minh adlı kişi, perde astığı sırada yatakta oynayan 10 aylık bebeğini son anda kurtardı.Evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, anne Minh yatağın üzerine çıkarak perde asıyor. O sırada bebek emeklemek başlarken, yatağın kıyısına geldiği sırada, Minh'in durumu farketmesi üzerine bebeğini kutardığı görüldü.


Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı
Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı
Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı
Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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