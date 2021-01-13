Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık
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Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık

13.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:35

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya düşünce tutuklandı. İfadesine videodaki kadınlarla pavyonda tanıştığını ve uyuşturucuyu onlardan aldığını söyleyen Uygun'u, elinden uyuşturucu içtiği kız yalanladı. Gözaltına alınan Fadime Büşra G., uyuşturucuyu Ümitcan'ın getirdiğini söyledi.

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunurken, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Konu Türkiye'nin gündemi haline gelirken ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun, o tarihten bu yana olayın baş şüphelisi olarak gösterildi.

TUTUKLANDI

Birçok skandalla adından söz ettiren Uygun'un sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntülendiği video gündem oldu. Ekipler Uygun'u, babası Doruk Uygun'u ve görüntülerdeki kadınlardan birini gözaltına aldı. Baba ve görüntüdeki kız serbest bırakıldıktan sonra Uygun adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık

"KUMSAL'IN BU MADDEYİ NEREDEN ALDIĞINI BİLMİYORUM"

Uygun'un ifadesinde ise, "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum" dediği ortaya çıktı.

UYUŞTURUCUYU ÜMİTCAN GETİRDİ VE BERABER KULLANDIK

Videoda Ümitcan'a uyuşturucu içiren Fadime Büşra G. de dün İzmir'de gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., Ümitcan Uygun'un adliyedeki ifadesinin aksine "Uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık" diyerek Uygun'u suçladı.

Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık
Haber Yorumları (1)
DUYARLI: Allah belanızı versin
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