Video: Yarış Güvercini Açık Artırmada 1.2 Milyon Euroya Satıldı

Armando bir posta güvercini. Belçika'nın Flanders bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu …

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Kaynak: Youtube