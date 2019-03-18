Video: Yarış Güvercini Açık Artırmada 1.2 Milyon Euroya Satıldı
Armando bir posta güvercini. Belçika'nın Flanders bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu .
Armando bir posta güvercini. Belçika'nın Flanders bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu …
İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/18/vi...
Kaynak: Youtube