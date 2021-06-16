Video uygulamasında en çok takip edilen hesaplar belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Video uygulamasında en çok takip edilen hesaplar belirlendi

Video uygulamasında en çok takip edilen hesaplar belirlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mayıs 2021 verilerine göre popüler video uygulaması Youtube içerisinde güzellik ve stil kanallarından en çok takip edilenler açıklandı.

Mayıs 2021 verilerine göre popüler video uygulaması Youtube içerisinde güzellik ve stil kanallarından en çok takip edilenler açıklandı. Böylelikle Meksikalı güzellik-stil bloggerı Yuya, 24,6 milyon abone ile bu platformda en çok abonesi bulunan güzellik içerik yaratıcısı oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 92 bin 592 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Youtube ile alakalı çıkan haber yansıması ise 15 bin 693 olarak gözlendi. Türkiye'de de Youtube üzerinden içerik üreticiliği oldukça yaygınken, güzellik/stil anlamında Danla Bilic, Duygu Özaslan, Merve Özkaynak gibi Youtuberların medyada da yer aldığı görüldü.

Ajans Press'in elde ettiği bilgilere göre, Meksikalı güzellik bloggerı Yuya, 24,6 milyon abone ile bu platformda en çok abonesi bulunan güzellik içerik yaratıcısı oldu. İçerikleri arasında en çok makyaj, cilt bakımı eğitimleri, kozmetik ve ürün önerileri, moda ve güzellikle ilgili bilgiler bulunduğu gözlendi. İkinci sırada ise 16,4 milyon abone ile jeffreestar yer alırken, üçüncü sırada 15,1 milyon takipçi ile Musas, dördüncü sırada 13,8 milyon ile Nikkie Tutorials, beşinci sıraya ise 11 milyon ile Zoella yerleşti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Altun Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Video uygulamasında en çok takip edilen hesaplar belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 11:44:16. #1.14#

title