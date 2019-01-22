Video | 'Üstsüz Mariannelar' Eyleminin Mimarı de Robertis: Çıplak Göğüslerimiz Polisi Rehin Aldı

Video | 'Üstsüz Mariannelar' Eyleminin Mimarı de Robertis: Çıplak Göğüslerimiz Polisi Rehin Aldı

Çıplak performans sanatçısı Deborah de Robertis, dört kadınla birlikte gerçekleştirdiği 'Üstsüz Mariannelar' eyleminin ayrıntılarını Euronews'e anlattı.

Çıplak performans sanatçısı Deborah de Robertis, dört kadınla birlikte gerçekleştirdiği 'Üstsüz Mariannelar' eyleminin ayrıntılarını Euronews'e anlattı. de Robertis, "Medyanın bakışları arasında çıplak göğüslerimiz polisi rehin aldı." dedi.

Kaynak: Euronews.com

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