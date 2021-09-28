Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu - Haberler
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Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Avustralya'da kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Parkta bikinisiyle kavga eden kızlardan birinin bikinisinin üstünün düştüğü görüldü. Bu sırada erkekler de "Vur vur" diye tezahürat yaptı.

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir parkta geçtiğimiz günlerde kaydedilen video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Coogee Bay Oval Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, iki kızın hararetli şekilde kavga ettiği izleniyor.

Bir anda kavgaya tutuşan iki kız, yere düştükten sonra birbirlerine üstünlük sağlamaya devam ediyor. Tam bu sırada kızlardan birinin bikinisinin üstü açılıyor.

Parktaki hareketli anlarda erkeklerin tavrı da gözlerden kaçmadı. Etraftaki erkekler, genç kızlara "Vur vur" diye tezahürat yaparak kavgayı şiddetlendirmeye çalıştı.

İkili arasındaki kavga, saldırgan kızının karşısındaki kızın başına tekme atmasıyla sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aynı kızın 2 kişiye daha saldırdığı şeklinde ihbar aldıklarını açıkladı. Konu araştırılıyor.

Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu - Haberler
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