(VİDEO-GRAFİK) Ukrayna'ya saldırısının ardından çok sayıda ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) Ukrayna'ya saldırısının ardından çok sayıda ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı

AA, Ferhan Kanca - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.

(VİDEO-GRAFİK) Ukrayna'ya saldırısının ardından çok sayıda ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı

(VİDEO-GRAFİK) Ukrayna'ya saldırısının ardından çok sayıda ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı

(VİDEO-GRAFİK) Ukrayna'ya saldırısının ardından çok sayıda ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Avrupa Birliği, Moldova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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