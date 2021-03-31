(VİDEO-GRAFİK) Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü
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(VİDEO-GRAFİK) Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel

Suriyeliler için yardım taahhüdünün gösterildiği video-grafik Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Suriyeliler için yardım taahhüdünün gösterildiği video-grafik Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu.

(VİDEO-GRAFİK) Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü
(VİDEO-GRAFİK) Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü
(VİDEO-GRAFİK) Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü
(VİDEO-GRAFİK) Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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