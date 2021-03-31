(VİDEO-GRAFİK) Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü

Suriyeliler için yardım taahhüdünün gösterildiği video-grafik Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu.