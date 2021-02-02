(VİDEO GRAFİK) - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı

Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi konulu video grafi ANKARA - (VİDEO GRAFİK) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, yayılım hızı daha yüksek mutasyonlu virüsün görülmesiyle, bireysel ve toplumsal korunmada doğru maske kullanımının...

Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi konulu video grafi ANKARA - (VİDEO GRAFİK) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, yayılım hızı daha yüksek mutasyonlu virüsün görülmesiyle, bireysel ve toplumsal korunmada doğru maske kullanımının ve toplum içinde fiziksel mesafenin korunmasının öneminin daha da arttığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca