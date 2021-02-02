(VİDEO GRAFİK) - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı
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(VİDEO GRAFİK) - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı

02.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:16

Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi konulu video grafi ANKARA - (VİDEO GRAFİK) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, yayılım hızı daha yüksek mutasyonlu virüsün görülmesiyle, bireysel ve toplumsal korunmada doğru maske kullanımının...

Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi konulu video grafi ANKARA - (VİDEO GRAFİK) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, yayılım hızı daha yüksek mutasyonlu virüsün görülmesiyle, bireysel ve toplumsal korunmada doğru maske kullanımının ve toplum içinde fiziksel mesafenin korunmasının öneminin daha da arttığı belirtildi.

(VİDEO GRAFİK) - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı
(VİDEO GRAFİK) - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı
(VİDEO GRAFİK) - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı
(VİDEO GRAFİK) - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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