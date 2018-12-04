Video | Erdoğan'a Kılıç Hediye Eden Venezuela Lideri: Ertuğrul Dizisini Çok Seviyoruz

Video | Erdoğan'a Kılıç Hediye Eden Venezuela Lideri: Ertuğrul Dizisini Çok Seviyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkesinde gösterilen Ertuğrul'un dizisini çok sevdiklerini söylerken Erdoğan'a, "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkesinde gösterilen Ertuğrul'un dizisini çok sevdiklerini söylerken Erdoğan'a, "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim edildi

Kaynak: Euronews.com

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