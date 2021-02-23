Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü
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Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü

23.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:53
Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesine video çeken Muhammet Halim Taşdemir elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Dün saat 22.30'da Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muhammet Halim Taşdemir, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı.

SİLAH ANİDEN ATEŞ ALDI

Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taşdemir'in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih YARDIMCI

Haber Yorumları (10)
ERHAN: Kuru sıkı silah nasıl öldürüyor, oynanmamışsa nasıl öldürecek alıp da ağzına kafasına sıkmadıysa
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HKN-MUHALİF: BU KURUSIKI TABANCA NASIL YARALAMIŞ HAYRET ETTİM. ALLAH RAHMET EYLESİN. . .
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HASAN: TAM 5 SENE SONRA TIK TOK CULARIN ` INTIHAR EDEBILIR DURUMA GELECEKLER. . .
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