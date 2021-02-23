Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü
23.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:53
Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesine video çeken Muhammet Halim Taşdemir elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Dün saat 22.30'da Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muhammet Halim Taşdemir, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı.
SİLAH ANİDEN ATEŞ ALDI
Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Taşdemir'in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih YARDIMCI