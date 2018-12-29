Video | ABD'de Tedavi Gören Yemenli Annenin Hasta Çocuğu Abdullah Yaşamını Yitirdi

Video | ABD'de Tedavi Gören Yemenli Annenin Hasta Çocuğu Abdullah Yaşamını Yitirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin açıklamasında Abdullah adlı çocuğun Oakland'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Euronews.com

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