Video | ABD'de Tedavi Gören Yemenli Annenin Hasta Çocuğu Abdullah Yaşamını Yitirdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin açıklamasında Abdullah adlı çocuğun Oakland'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: Euronews.com